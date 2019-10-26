Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Экипажи Андрианова, Стульнева и Сергеевой выступят на этапах Кубка мира по бобслею

Первый этап пройдет в Парк-Сити с 29 по 30 ноября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Экипажи пилотов Максима Андрианова, Алексея Стульнева, Надежды Сергеевой, Любовь Черных и Полины Назарук включены в состав сборной России по бобслею на Кубок мира сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил старший тренер российской команды Олег Соколов.

Соколов отметил, что состав команды на отдельные этапы может меняться в дальнейшем в случае неудовлетворительных выступлений.

Ближайший этап Кубка мира пройдет в Парк-Сити (США, штат Юта) с 29 по 30 ноября. В прошлом сезоне обладателем Кубка мира в мужских четверках и двойках стал экипаж немецкого пилота Франческо Фридриха, в женских двойках победила его соотечественница Мариама Яманка.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Сочи" в матче чемпионата России
Встреча завершилась со счетом 2:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС