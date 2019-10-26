Экипажи Андрианова, Стульнева и Сергеевой выступят на этапах Кубка мира по бобслею

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Экипажи пилотов Максима Андрианова, Алексея Стульнева, Надежды Сергеевой, Любовь Черных и Полины Назарук включены в состав сборной России по бобслею на Кубок мира сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил старший тренер российской команды Олег Соколов.

Соколов отметил, что состав команды на отдельные этапы может меняться в дальнейшем в случае неудовлетворительных выступлений.

Ближайший этап Кубка мира пройдет в Парк-Сити (США, штат Юта) с 29 по 30 ноября. В прошлом сезоне обладателем Кубка мира в мужских четверках и двойках стал экипаж немецкого пилота Франческо Фридриха, в женских двойках победила его соотечественница Мариама Яманка.