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Зимние олимпийские виды спорта

Никитина и Третьяков вошли в состав сборной России по скелетону на этапы Кубка мира в США

Этапы пройдут в Парк-Сити (1 декабря) и Лейк-Плэсиде (13 декабря)

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков включены в состав сборной России на первые два этапа Кубка мира, которые пройдут в американских городах Парк-Сити (штат Юта) и Лейк-Плэсид (Нью-Йорк). Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Состав был определен с учетом результатов Кубка России, который завершился в Сочи в субботу. Победителем соревнований в женском зачете стала Алина Тарарыченкова, у мужчин - Евгений Рукосуев. Действующие обладатели Кубка мира Третьяков и Никитина, а также серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Никита Трегубов, занявший второе место на прошлом чемпионате мира, пропустили турнир по решению тренерского штаба.

"В состав вошли Никитина, Юлия Канакина, Тарарыченкова, Третьяков, Трегубов и Рукосуев", - сказал Чабан.

Этап Кубка мира в Парк-Сити пройдет 1 декабря, в Лейк-Плэсиде - 13 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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