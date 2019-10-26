Мария Ласицкене названа лучшей легкоатлеткой года в Европе

ТАСС, 26 октября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам года. Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации проходила в Таллине.

Помимо Ласицкене, на награду претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину). В прошлом году в номинации победила Эшер-Смит.

"Для меня это большая честь. Я благодарю свою команду, семью, супруга, моего тренера, менеджера и всех, кто меня поддерживал", - сказала Ласицкене на церемонии.

Лучшим атлетом был признан норвежец Карстен Вархольм, который в 2019 году стал победителем чемпионата мира и чемпионата Европы в беге на 400 м с барьерами. Лучшим молодым спортсменом года признали 21-летнего немца Никласа Кауля, который стал чемпионом мира в десятиборье, лучшей молодой спортсменкой была названа 18-летняя представительница Украины Ярослава Магучих, ставшая серебряным призером чемпионата мира в прыжках в высоту. Россияне в номинациях представлены не были.