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Летние олимпийские виды спорта

Мария Ласицкене названа лучшей легкоатлеткой года в Европе

В прошедшем сезоне россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Мария Ласицкене EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 26 октября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам года. Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации проходила в Таллине.

Помимо Ласицкене, на награду претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину). В прошлом году в номинации победила Эшер-Смит.

"Для меня это большая честь. Я благодарю свою команду, семью, супруга, моего тренера, менеджера и всех, кто меня поддерживал", - сказала Ласицкене на церемонии.

Лучшим атлетом был признан норвежец Карстен Вархольм, который в 2019 году стал победителем чемпионата мира и чемпионата Европы в беге на 400 м с барьерами. Лучшим молодым спортсменом года признали 21-летнего немца Никласа Кауля, который стал чемпионом мира в десятиборье, лучшей молодой спортсменкой была названа 18-летняя представительница Украины Ярослава Магучих, ставшая серебряным призером чемпионата мира в прыжках в высоту. Россияне в номинациях представлены не были.

На завершившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. По два раза чемпионат мира выигрывали представительница ЮАР Хестри Клоэт (2001, 2003), хорватка Бланка Влашич (2007, 2009) и Стефка Костадинова из Болгарии (1987, 1995), которой принадлежит мировой рекорд - 2,09 м. Также Ласицкене является двукратной чемпионкой мира в помещении, четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги, победительницей и серебряным призером чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении. Россиянка стала второй спортсменкой в истории, которой удалось выиграть награды "Восходящая звезда" и "Легкоатлетка года", впервые подобного достижения в 2012 году добилась британка Джессика Эннис-Хилл (многоборье).

Россиянка Елена Исинбаева дважды становилась спортсменкой года (2005, 2008), еще по одному разу побеждали в номинации Ирина Привалова (1994), Светлана Мастеркова (1996), Мария Савинова (2011).

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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