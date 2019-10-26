Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор "Сочи" считает, что футболистов подводит реализация и взаимопонимание

В субботу в матче 14-го тура РПЛ сочинский клуб проиграл "Ростову"

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко считает, что не слишком успешная реализация моментов и отсутствие взаимопонимания являются одними из ключевых проблем для игроков команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением Рубашко поделился с ТАСС после матча с "Ростовом".

"Сочи" уступил "Ростову" на выезде со счетом 0:2 в рамках 14-го тура РПЛ.

"Я бы не сказал, что сегодня "Сочи" показал максимум, - заявил Рубашко. - Надо реализовывать свои моменты, их было много сегодня, не знаю почему, но мяч как-то не хотел идти [в ворота]. Разные отрезки были, начали хорошо, потом отпустили игру, стало много брака при передачах. Во втором тайме завладели инициативой, и моментов было очень много".

После 14 матчей чемпионата России "Сочи" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. "Надо максимально приложиться во второй части чемпионата, уверен, что команда после зимней паузы станет лучше. Пока в данный момент, еще раз подчеркну, хромает реализация, где-то взаимопонимания не хватает", - отметил гендиректор "Сочи".

В следующем туре 2 ноября клуб из Сочи примет "Тамбов".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в Испании
Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Атлетико" одержал победу в матче чемпионата Испании
"Атлетико" обыграл "Атлетик" со счетом 2:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС