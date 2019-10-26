Гендиректор "Сочи" считает, что футболистов подводит реализация и взаимопонимание

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко считает, что не слишком успешная реализация моментов и отсутствие взаимопонимания являются одними из ключевых проблем для игроков команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением Рубашко поделился с ТАСС после матча с "Ростовом".

"Сочи" уступил "Ростову" на выезде со счетом 0:2 в рамках 14-го тура РПЛ.

"Я бы не сказал, что сегодня "Сочи" показал максимум, - заявил Рубашко. - Надо реализовывать свои моменты, их было много сегодня, не знаю почему, но мяч как-то не хотел идти [в ворота]. Разные отрезки были, начали хорошо, потом отпустили игру, стало много брака при передачах. Во втором тайме завладели инициативой, и моментов было очень много".

После 14 матчей чемпионата России "Сочи" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. "Надо максимально приложиться во второй части чемпионата, уверен, что команда после зимней паузы станет лучше. Пока в данный момент, еще раз подчеркну, хромает реализация, где-то взаимопонимания не хватает", - отметил гендиректор "Сочи".

В следующем туре 2 ноября клуб из Сочи примет "Тамбов".