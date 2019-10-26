Более 600 детей стали участниками квеста ГТО в "Артеке"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более 600 детей приняли участие в квесте физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", который прошел в субботу в рамках финального этапа пятого Всероссийского фестиваля ГТО в МДЦ "Артек" в Крыму. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Школьники в течение двух часов проходили необычные игровые локации, чтобы получить допуск для выполнения нормативов комплекса ГТО на спортивных станциях. В числе заданий были сборка пазлов с талисманами ГТО, разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из пейнтбольного оружия, вопросы по истории комплекса ГТО и многое другое.

"Яркими получились игровые сражения на фэнтезийной локации с тямбарами, это созданное в Башкортостане безопасное игровое оружие для обучения простейшим навыкам фехтования. Участникам нужно было суметь увернуться от удара поролоновой дубинки, изловчиться и коснуться такой же дубинкой плеча игротехника. Большое оживление в игровой процесс вносили персонажи квеста - ростовые куклы талисманов ГТО - Лисы, Зайца и Волчонка, которые были навигаторами спортивных станций", - сообщили организаторы квеста.

"Участниками сегодняшнего квеста стали более 600 детей. Завтра квест проведут во всех остальных лагерях "Артека", - добавил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Финальный этап фестиваля проходит в формате трехнедельной смены в "Артеке", которая продлится с 17 октября по 7 ноября. В состав каждой региональной сборной вошли по восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, а также двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет.

На финальном этапе участники Всероссийского фестиваля ГТО соревнуются в плавании, стрельбе из винтовки, беге на длинные и короткие дистанции, гибкости и других нормативах комплекса для III и IV возрастных ступеней. Ежедневно юные спортсмены набирают баллы, которые определят команду - победителя в общекомандном зачете. Команда, которая станет абсолютным победителем по сумме очков в соревновательной части фестиваля, станет обладателем переходящего кубка ГТО.