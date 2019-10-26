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Сборные по футболу

Сборная России по мини-футболу вышла в элитный раунд квалификации чемпионата мира

Элитный раунд стартует 7 ноября

ТАСС, 26 октября. Сборная России по мини-футболу со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Хорватии в третьем матче основного раунда отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2020 года. Все матчи отборочного турнира группы 7, где выступают команды России, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Швеции, прошли в хорватском Дубровнике.

В составе сборной России отличились Даниил Давыдов (12-я минута) и Янар Асадов (13).

В другом матче группы 7 сборная Швеции победила команду Боснии и Герцеговины (6:3). В турнирной таблице сборная России с семью очками заняла первое место, вторыми стали хорваты, также набравшие семь очков. Таким образом российская и хорватская команда вышли в элитный раунд квалификации, который стартует 7 ноября.

Европейская квалификация к чемпионату мира состоит из четырех этапов, шесть сборных выйдут в финальную часть турнира. Всего в основном этапе принимают участие 32 сборные, 16 из которых пройдут в элитный раунд, в ходе которого четыре победителя групп выйдут напрямую в финальную часть. Две оставшиеся путевки будут разыграны в плей-офф среди сборных, занявших вторые места в своих группах в элитном раунде.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, в турнире примут участие 24 команды из шести конфедераций. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2016 года обыграла россиян. Чемпионаты мира по мини-футболу проводятся раз в четыре года с 1989 года, сборная России участвовала в турнире шесть раз (1992-2000, 2008-2016). Лучшим результатом команды является второе место (2016), в 1996 году команда стала бронзовым призером, еще два раза россияне занимали четвертое место (2000, 2008).

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