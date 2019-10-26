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Футбол в Испании

Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Атлетико" одержал победу в матче чемпионата Испании

"Атлетико" обыграл "Атлетик" со счетом 2:0
Альваро Мората EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Альваро Мората
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

ТАСС, 26 октября. "Атлетико" со счетом 2:0 обыграл "Атлетик" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Голы на свой счет записали Сауль (28-я минута) и Альваро Мората (64).

"Атлетико" не проигрывает в национальном первенстве уже шестой матч подряд, в активе команды за этот период две победы и четыре ничьи. "Атлетик" не может одержать победу в пятой игре кряду (три поражения и две ничьи), в последний раз "Атлетик" побеждал 22 сентября в домашней игре против "Алавеса" (2:0).

В турнирной таблице чемпионата "Атлетико" занимает вторую строчку, набрав в десяти матчах 19 очков, "Атлетик" идет на десятом месте с 13 очками. В следующем туре "Атлетико" сыграет в гостях с "Алавесом" 29 октября, "Атлетик" днем позднее примет на своем поле "Эспаньол".

В Лиге чемпионов "Атлетико" выступает в группе D вместе с российским "Локомотивом". В матче, прошедшем 1 октября в Москве, испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, в Мадриде соперники встретятся 11 декабря.

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