Матч "Локомотив" - "Спартак" и еще три игры завершат программу 14-го тура РПЛ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Программа 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится четырьмя матчами в воскресенье. Самарские "Крылья Советов" примут петербургский "Зенит", в Москве состоятся два дерби "Локомотив" - "Спартак" и ЦСКА - "Динамо", а "Краснодар" на своем поле встретится с "Оренбургом".

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Матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом" начнется в 14:00 мск, главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев. Самарцы в последнее время играют уверенно - подопечные Миодрага Божовича одержали победы в последних трех матчах РПЛ, что подняло их на седьмую строчку в турнирной таблице с 17 очками в активе. Ближайшие игры главный тренер будет следить за успехами своей команды с трибуны, так как он был дисквалифицирован на пять матчей (два - условно) за оскорбительное и неподобающее поведение во время потасовки в концовке встречи 13-го тура с "Оренбургом" (1:0). Потасовка в последнем матче не обошла стороной и защитника "Крыльев Советов" Александра Анюкова, который ударил футболиста "Оренбурга" Андреа Чуканова. За этот инцидент Анюков получил дисквалификацию на два матча чемпионата России по футболу. Потеря 37-летнего игрока будет ощутима в игре с "Зенитом", но отсутствие травмированных говорит о том, что у "Крыльев Советов" будет возможность добиться нужного результата и без одного из своих ключевых футболистов. "Зенит" добился крупной победы над "Ростовом" в прошлом туре на своем поле со счетом 6:1, до этого клуб из Санкт-Петербурга победил в двух матчах кряду. Команда Сергея Семака заслуженно находится в лидерах турнирной таблицы, занимая вторую строчку с 29 очками. "Зениту" необходимо набирать очки в предстоящей встрече, поскольку в матче следующего тура против ЦСКА сделать это будет гораздо сложнее, к тому же, клубу необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за заслуженное поражение в игре группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом" (1:2). Петербуржцам придется обходиться без Эмануэля Мамманы, который может пропустить до восьми месяцев из-за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена. Но потеря защитника не сильно повлияет на тактические планы Семака, игрок лишь дважды выходил на замену в текущем сезоне. Болельщикам не стоит надеяться и на скорое возвращение бразильца Малкома, появление которого планируется только после зимней паузы. Семин проэкзаменует Тедеско Московское дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" стартует в 16:30 мск, встречу рассудит Алексей Еськов. На игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR), ответственными за которую назначены Михаил Вилков и Василий Казарцев.

"Спартак" находится в кризисе, красно-белые не могут победить на протяжении шести матчей чемпионата, в пяти из которых команда проиграла, также несколько недель назад пост главного тренера покинул Олег Кононов. Новый наставник красно-белых Доменико Тедеско провел дебютную встречу в игре прошлого тура против казанского "Рубина" (0:0), и второй тайм в исполнении красно-белых вызывает надежду у болельщиков на то, что команда сможет вернуться на свой путь. На поле вернется капитан и защитник "Спартака" Георгий Джикия, который отбыл одноматчевую дисквалификацию, также к тренировкам в общей группе приступил вице-капитан и полузащитник Роман Зобнин, восстановившийся от травмы. "Локомотив" же испытывает гораздо большие кадровые проблемы, за небольшой срок в лазарете оказались защитник Мацей Рыбус, нападающие Федор Смолов и Лука Джорджевич. В игре со "Спартаком" можно ожидать возвращение хавбека Рифата Жемалетдинова, получившего повреждение в матче против испанского "Атлетико" в Лиге чемпионов, а также его коллеги по амплуа Антона Миранчука, который продолжает восстановление после операции на стопе. Несмотря на постоянные потери футболистов, команда Юрия Семина умудряется находить внутренние ресурсы и показывать стабильный футбол в текущем сезоне. Железнодорожникам немного не хватило для сенсации в гостевой встрече против итальянского "Ювентуса" (1:2), "Локомотив" вел в счете до 77-й минуты. Подопечные Семина лидируют в турнирной таблице, имея в активе 29 очков, красно-зеленые одержали пять побед подряд в РПЛ. Тедеско предстоит серьезный экзамен на прочность своих идей в предстоящем дерби с опытным наставником "Локомотива". Всего команды встречались между собой 64 раза во всех турнирах. На счету "Спартака" 28 побед, у "Локомотива" - 21, в 15 случаях была зафиксирована ничья. Последний раз железнодорожники обыгрывали красно-белых в августе 2017 года. В матче первого круга сезона-2018/19 команды сыграли вничью, а затем "Спартак" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. ЦСКА - "Динамо" ЦСКА начнет встречу с "Динамо" также в 16:30 мск, стартовый свисток даст Сергей Карасев. Главному арбитру будет помогать VAR, за работу которого будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Сухой.

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Красно-синие в последнее время все чаще становятся предметом критики, а домашнее поражение в четверг от венгерского "Ференцвароша" (0:1) в рамках группового этапа Лиги Европы только усугубило ситуацию. Армейцы не могут победить в четырех матчах подряд во всех турнирах, забив только два гола и пропустив семь. Команде Виктора Гончаренко пока удается оставаться в первой пятерке - ЦСКА занимает пятое место, имея в активе 26 очков, но уже сам специалист признает, что в команде есть проблемы. Проблемы вызваны, в первую очередь, наличием травмированных, у ЦСКА на данный момент не могут играть защитник Виктор Васин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Алан Дзагоев. Гончаренко после матча с "Ференцварошем" заявил, что команда допускает много ошибок в центральной зоне полузащиты, Иван Обляков и Ильзат Ахметов не всегда справляются со своими функциями. Армейцам необходимо находить пути решения, возможно, долгожданное возвращение Дзагоева поспособствует улучшению ситуации, болельщики уже возлагают большие надежды на вернувшегося в строй защитника Георгия Щенникова, который играл в последний раз в мае. Динамовцы с начала сезона постоянно заставляют нервничать своих болельщиков, команда за 13 туров одержала только две победы и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. В начале октября пост главного тренера покинул Дмитрий Хохлов, исполняющим обязанности был назначен Кирилл Новиков. Специалист уже успел сыграть с "Краснодаром" (1:1), бело-голубые бились на равных с одним из лидеров российского чемпионата. Новиков утверждает, что дела команды пойдут лучше после возвращения травмированных Максимилиана Филиппа, Тони Шунича, Клинтона Н'Жи, Жоаозиньо и Сергея Паршивлюка, возможно, стоит ждать их появление в московском дерби. Команды провели между собой 56 встреч во всех турнирах, армейцы выигрывали 18 раз, динамовцы - 20, еще 18 матчей завершились вничью. "Краснодар" примет "Оренбург" Заключительная встреча 14-го тура начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Алексей Матюнин. "Краснодар" является фаворитом - команда с 27 очками занимает третье место и не проигрывает на протяжении трех матчей в РПЛ, кроме того, уверенно добилась выездной победы над турецким "Трабзонспором" (2:0) в Лиге Европы. В текущем сезоне подопечные Сергея Матвеева ни разу не проигрывали на своем поле, что также уменьшает шансы "Оренбурга" на победу.