Матч "Локомотив" - "Спартак" и еще три игры завершат программу 14-го тура РПЛ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Программа 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится четырьмя матчами в воскресенье. Самарские "Крылья Советов" примут петербургский "Зенит", в Москве состоятся два дерби "Локомотив" - "Спартак" и ЦСКА - "Динамо", а "Краснодар" на своем поле встретится с "Оренбургом".
Матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом" начнется в 14:00 мск, главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев. Самарцы в последнее время играют уверенно - подопечные Миодрага Божовича одержали победы в последних трех матчах РПЛ, что подняло их на седьмую строчку в турнирной таблице с 17 очками в активе. Ближайшие игры главный тренер будет следить за успехами своей команды с трибуны, так как он был дисквалифицирован на пять матчей (два - условно) за оскорбительное и неподобающее поведение во время потасовки в концовке встречи 13-го тура с "Оренбургом" (1:0).
Потасовка в последнем матче не обошла стороной и защитника "Крыльев Советов" Александра Анюкова, который ударил футболиста "Оренбурга" Андреа Чуканова. За этот инцидент Анюков получил дисквалификацию на два матча чемпионата России по футболу. Потеря 37-летнего игрока будет ощутима в игре с "Зенитом", но отсутствие травмированных говорит о том, что у "Крыльев Советов" будет возможность добиться нужного результата и без одного из своих ключевых футболистов.
"Зенит" добился крупной победы над "Ростовом" в прошлом туре на своем поле со счетом 6:1, до этого клуб из Санкт-Петербурга победил в двух матчах кряду. Команда Сергея Семака заслуженно находится в лидерах турнирной таблицы, занимая вторую строчку с 29 очками. "Зениту" необходимо набирать очки в предстоящей встрече, поскольку в матче следующего тура против ЦСКА сделать это будет гораздо сложнее, к тому же, клубу необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за заслуженное поражение в игре группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом" (1:2).
Петербуржцам придется обходиться без Эмануэля Мамманы, который может пропустить до восьми месяцев из-за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена. Но потеря защитника не сильно повлияет на тактические планы Семака, игрок лишь дважды выходил на замену в текущем сезоне. Болельщикам не стоит надеяться и на скорое возвращение бразильца Малкома, появление которого планируется только после зимней паузы.
Семин проэкзаменует Тедеско
Московское дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" стартует в 16:30 мск, встречу рассудит Алексей Еськов. На игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR), ответственными за которую назначены Михаил Вилков и Василий Казарцев.
"Спартак" находится в кризисе, красно-белые не могут победить на протяжении шести матчей чемпионата, в пяти из которых команда проиграла, также несколько недель назад пост главного тренера покинул Олег Кононов. Новый наставник красно-белых Доменико Тедеско провел дебютную встречу в игре прошлого тура против казанского "Рубина" (0:0), и второй тайм в исполнении красно-белых вызывает надежду у болельщиков на то, что команда сможет вернуться на свой путь.
На поле вернется капитан и защитник "Спартака" Георгий Джикия, который отбыл одноматчевую дисквалификацию, также к тренировкам в общей группе приступил вице-капитан и полузащитник Роман Зобнин, восстановившийся от травмы.
"Локомотив" же испытывает гораздо большие кадровые проблемы, за небольшой срок в лазарете оказались защитник Мацей Рыбус, нападающие Федор Смолов и Лука Джорджевич. В игре со "Спартаком" можно ожидать возвращение хавбека Рифата Жемалетдинова, получившего повреждение в матче против испанского "Атлетико" в Лиге чемпионов, а также его коллеги по амплуа Антона Миранчука, который продолжает восстановление после операции на стопе.
Несмотря на постоянные потери футболистов, команда Юрия Семина умудряется находить внутренние ресурсы и показывать стабильный футбол в текущем сезоне. Железнодорожникам немного не хватило для сенсации в гостевой встрече против итальянского "Ювентуса" (1:2), "Локомотив" вел в счете до 77-й минуты. Подопечные Семина лидируют в турнирной таблице, имея в активе 29 очков, красно-зеленые одержали пять побед подряд в РПЛ. Тедеско предстоит серьезный экзамен на прочность своих идей в предстоящем дерби с опытным наставником "Локомотива".
Всего команды встречались между собой 64 раза во всех турнирах. На счету "Спартака" 28 побед, у "Локомотива" - 21, в 15 случаях была зафиксирована ничья. Последний раз железнодорожники обыгрывали красно-белых в августе 2017 года. В матче первого круга сезона-2018/19 команды сыграли вничью, а затем "Спартак" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1.
ЦСКА - "Динамо"
ЦСКА начнет встречу с "Динамо" также в 16:30 мск, стартовый свисток даст Сергей Карасев. Главному арбитру будет помогать VAR, за работу которого будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Сухой.
Красно-синие в последнее время все чаще становятся предметом критики, а домашнее поражение в четверг от венгерского "Ференцвароша" (0:1) в рамках группового этапа Лиги Европы только усугубило ситуацию. Армейцы не могут победить в четырех матчах подряд во всех турнирах, забив только два гола и пропустив семь. Команде Виктора Гончаренко пока удается оставаться в первой пятерке - ЦСКА занимает пятое место, имея в активе 26 очков, но уже сам специалист признает, что в команде есть проблемы.
Проблемы вызваны, в первую очередь, наличием травмированных, у ЦСКА на данный момент не могут играть защитник Виктор Васин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Алан Дзагоев. Гончаренко после матча с "Ференцварошем" заявил, что команда допускает много ошибок в центральной зоне полузащиты, Иван Обляков и Ильзат Ахметов не всегда справляются со своими функциями. Армейцам необходимо находить пути решения, возможно, долгожданное возвращение Дзагоева поспособствует улучшению ситуации, болельщики уже возлагают большие надежды на вернувшегося в строй защитника Георгия Щенникова, который играл в последний раз в мае.
Динамовцы с начала сезона постоянно заставляют нервничать своих болельщиков, команда за 13 туров одержала только две победы и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. В начале октября пост главного тренера покинул Дмитрий Хохлов, исполняющим обязанности был назначен Кирилл Новиков. Специалист уже успел сыграть с "Краснодаром" (1:1), бело-голубые бились на равных с одним из лидеров российского чемпионата. Новиков утверждает, что дела команды пойдут лучше после возвращения травмированных Максимилиана Филиппа, Тони Шунича, Клинтона Н'Жи, Жоаозиньо и Сергея Паршивлюка, возможно, стоит ждать их появление в московском дерби.
Команды провели между собой 56 встреч во всех турнирах, армейцы выигрывали 18 раз, динамовцы - 20, еще 18 матчей завершились вничью.
"Краснодар" примет "Оренбург"
Заключительная встреча 14-го тура начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Алексей Матюнин. "Краснодар" является фаворитом - команда с 27 очками занимает третье место и не проигрывает на протяжении трех матчей в РПЛ, кроме того, уверенно добилась выездной победы над турецким "Трабзонспором" (2:0) в Лиге Европы. В текущем сезоне подопечные Сергея Матвеева ни разу не проигрывали на своем поле, что также уменьшает шансы "Оренбурга" на победу.
Краснодарцы добиваются нужного результата, несмотря на травмы футболистов, команде не могут помочь защитник Дмитрий Скопинцев, полузащитники Юрий Газинский, Реми Кабелля, Виктор Классон, Вандерсон, а также нападающий Иван Игнатьев.
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов пропустит встречу с "Краснодаром" из-за красной карточки, полученной за слишком активные действия в матче против "Крыльев Советов". Оренбуржцы идут на 12-й строчке, набрав 14 очков. В последних пяти матчах чемпионата России подопечные Федотова одержали три победы и дважды проиграли.