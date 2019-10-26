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WTA

Итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации стартует в Китае

Матчи пройдут с 27 октября по 3 ноября

ТАСС, 27 октября. Итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации (WTA) стартует в китайском Шэньчжэне.

Главный турнир в женском профессиональном туре будет проводиться в Китае в ближайшие 10 лет. До этого в течение пяти лет соревнования проходили в Сингапуре, где призовой фонд составлял $7 млн, теперь же сумма призовых составляет $14 млн. Матчи будут проходить в многофункциональном комплексе Shenzhen Bay Sports Centre, который за внешний в народе называют "Весенний кокон". Там проходили церемония открытия и множество соревнований в рамках летней Универсиады-2011 и матчи чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

В нынешнем розыгрыше примут участие Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова (Чехия), Наоми Осака (Япония), Бьянка Андрееску (Канада), Симона Халеп (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Белинда Бенчич (Швейцария) и Элина Свитолина (Украина). Барти, Андрееску и Бенчич впервые выступят на Итоговом турнире.

В предварительном раунде восемь участниц разделят на две четверки, в которых по круговой системе будут определены по две полуфиналистки. Затем победительницы полуфиналов определят обладательницу трофея. В первую группу вошли Барти, Осака, Квитова и Бенчич, второй квартет составили Плишкова, Андрееску, Халеп и Свитолина. Самыми успешными среди нынешних участниц являются Свитолина и Квитова, по разу выигрывавшие Итоговый турнир.

Матчи пройдут с 27 октября по 3 ноября.

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WTA
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