Фигуристка Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов

ТАСС, 27 октября. Российская фигуристка Александра Трусова установила новые мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и по общей сумме баллов на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

За произвольную программу 15-летняя россиянка получила 166,62 балла, по сумме короткой и произвольной программ ее результат составил 241,02 балла. Трусова побила собственное достижение, в сентябре 2019 года на турнире в Братиславе фигуристка получила 163,78 балла за произвольную программу и 238,69 балла - по сумме программ.