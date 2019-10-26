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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов

15-летняя россиянка выиграла этап Гран-при в Канаде, набрав по сумме программ 241,02 балла

ТАСС, 27 октября. Российская фигуристка Александра Трусова установила новые мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и по общей сумме баллов на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

За произвольную программу 15-летняя россиянка получила 166,62 балла, по сумме короткой и произвольной программ ее результат составил 241,02 балла. Трусова побила собственное достижение, в сентябре 2019 года на турнире в Братиславе фигуристка получила 163,78 балла за произвольную программу и 238,69 балла - по сумме программ.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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