Трусова упала в произвольной программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде

ТАСС, 27 октября. Российская фигуристка Александра Трусова совершила падение в ходе произвольной программы на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).Соревнования проходят в канадской Келоуне.

Россиянка не смогла удачно выполнить сальхов в четыре оборота. По итогам произвольной программы она получила 166,62 балла, результат по сумме короткой и произвольной программ составил 241,02 балла. Трусова установила новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме баллов, побив собственное достижение - 163,78 и 238,69 балла соответственно.

В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) Трусова не проиграла ни одного турнира, во втором уступила лишь в двух - в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова).

Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.