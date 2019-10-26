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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Канаде

15-летняя россиянка установила новые рекорды мира в произвольной программе и по сумме баллов
Александра Трусова EPA-EFE/TODD KOROL
Описание
Александра Трусова
© EPA-EFE/TODD KOROL

ТАСС, 27 октября. Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

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За произвольную программу 15-летняя россиянка получила 166,62 балла, по сумме короткой и произвольной программ ее результат составил 241,02 балла. Трусова установила новые мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и по сумме двух программ. Россиянка побила собственное достижение, в сентябре 2019 года на турнире в Братиславе фигуристка получила 163,78 балла за произвольную программу и 238,69 балла - по сумме программ.

Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33 балла), третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (217,49). Россиянка Евгения Медведева заняла пятое место (209,62), Серафима Саханович - восьмое (175,97).

В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) Трусова не проиграла ни одного турнира, во втором уступила лишь в двух - в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Этап Гран-при в Канаде завершится в ночь на воскресенье, позднее произвольные программы представят мужчины и спортивные пары.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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