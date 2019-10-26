Фигуристка Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Канаде

За произвольную программу 15-летняя россиянка получила 166,62 балла, по сумме короткой и произвольной программ ее результат составил 241,02 балла. Трусова установила новые мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и по сумме двух программ. Россиянка побила собственное достижение, в сентябре 2019 года на турнире в Братиславе фигуристка получила 163,78 балла за произвольную программу и 238,69 балла - по сумме программ.

Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33 балла), третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (217,49). Россиянка Евгения Медведева заняла пятое место (209,62), Серафима Саханович - восьмое (175,97).

В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) Трусова не проиграла ни одного турнира, во втором уступила лишь в двух - в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.