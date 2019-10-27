"Филадельфия" обыграла "Коламбус" в матче НХЛ. Проворов отдал две голевые передачи

ТАСС, 27 октября. "Филадельфия" дома одержала волевую победу над "Коламбусом" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хоккеисты хозяев забросили пять шайб в третьем периоде, а двумя результативными передачами отметился российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов.

В составе победителей шайбы забросили Якуб Ворачек (15-я минута), Джеймс ван Римсдайк (38, 53), Шейн Гостисбиер (51), Кевин Хэйс (55), Микаэль Раффль (59) и Трэвис Конекны (60). У "Коламбуса" отличились Бун Дженнер (18, 39), Пьер-Люк Дюбуа (23) и Джош Андерсон (43). Лучшим игроком матча был признан Ван Римсдайк, второй звездой стал Хэйс, третьей - Ворачек.

Проворов сыграл в матче 21 минуту 50 секунд, успев отдать две голевые передачи, нанести три броска по воротам соперника, совершить два силовых приема и заработать показатель полезности +3. Впервые в текущем сезоне 22-летний защитник отдал две голевые передачи в одной встрече, всего на его счету теперь семь очков (2 шайбы + 5 передач) в девяти встречах.

"Филадельфия" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в девяти матчах. "Коламбус" располагается на 11-й строчке, имея в активе 12 очков после 11 встреч. В следующем матче в ночь на понедельник "Филадельфия" в гостях сыграет против "Нью-Йорк Айлендерс", а "Коламбус" следующий матч проведет 30 октября на своей площадке против "Эдмонтона".

В параллельном матче "Бостон" благодаря шайбам Давида Пастрняка, Андерса Бьорка и Брендона Карло на своей площадке победил "Сент-Луис" (3:0), голкипер "Бостона" Туукка Раск отразил все 26 бросков. Клубы встретились впервые после финала Кубка Стэнли 2019 года, в котором "Сент-Луис" победил со счетом 4-3 в серии. Пастрняк забросил 11-ю шайбу в 10 матчах текущего сезона и упрочил лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы, полученной 24 октября в домашней игре с "Лос-Анджелесом" (5:2).

"Нэшвилл" в овертайме победил "Тампу" в гостевом матче (3:2). Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей, набрав 10-е очко за результативность (3+7) в 10 матчах.