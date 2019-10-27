Ягудин: современное фигурное катание в начале сезона-2019/20 прошло точку невозврата

На этапе Гран-при в Канаде 15-летняя россиянка Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, побив собственные достижения, она чисто исполнила три четверных прыжка из четырех заявленных. Неделей ранее 15-летняя россиянка Анна Щербакова с двумя четверными лутцами выиграла первый взрослый этап Гран-при в карьере. Также в своем арсенале четверной прыжок имеет 19-летняя казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тройной аксель выполняют 22-летняя россиянка Елизавета Туктамышева, ее 16-летняя соотечественница Алена Косторная, 17-летняя японка Рика Кихира, 15-летняя южнокореянка Ю Ён.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Технический уровень фигуристок в начале нового сезона свидетельствует о том, что фигурное катание вышло на новый этап развития, пройдя точку невозврата. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

"Очередная планка сбита, это точка невозврата, фигурное катание уже никогда не будет прежним. Мы можем говорить о красивых линиях, костюмах, цвете помады, но мы живем уже в другой реальности. Люди не успеют и глазом моргнуть, как большая часть фигуристов будет выполнять четверные прыжки и тройные аксели", - уверен Ягудин.

"Новое поколение фигуристов отталкивается уже от нынешних высот, поэтому не стоит воспринимать все происходящее как единичные случаи, - подчеркнул он. - Когда-то мы писали письма, запечатывали их в конверты и ждали, пока они дойдут, сегодня мы отправляем их за доли секунды посредством гаджетов, мгновенно получая уведомление о доставке - мир меняется, ни к чему убивать в спортсменах гениев посредством ограничения возраста, вода всегда пробьет себе путь".

Ягудин отметил, что современному фигурному катанию просто нужно было некоторое время на адаптацию к новым правилам. "Мир фигурного катания адаптировался к новым правилам, к новой системе, подождал, подкопил силы, а вот теперь эту плотину прорвало, - сказал олимпийский чемпион. - Есть сложнейшие прыжки, и есть спортсмены, способные их делать. Кто из них будет лучшим в этом сезоне, можно будет судить лишь в его конце, но нынешний сезон - это уже новая история нашего вида спорта".

Третий этап Гран-при пройдет через во французском Гренобле с 1 по 3 ноября.