Международный союз конькобежцев учредил новую премию для фигуристов и тренеров

ТАСС, 27 октября. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об учреждении новой премии для фигуристов, тренеров и хореографов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Первые лауреаты премии будут объявлены на чемпионате мира, который пройдет в Монреале с 16 по 22 марта 2020 года. Список кандидатов будет объявлен 1 декабря, после этого откроется онлайн-голосование, которое продлится до 10 февраля. По его итогам будет отобрано по три номинанта в каждой категории, окончательный список будет объявлен 10 марта, победителей определит жюри. Церемония ISU Skating Awards пройдет 22 марта.

Вручение наград пройдет в семи номинациях: самый ценный фигурист - одиночник/одиночница, пара или танцевальный дуэт, которым лучше всего удалось повысить популярность фигурного катания, привлекая внимание болельщиков, СМИ и спонсоров, лучший костюм, лучшая развлекательная программа, лучший новичок, лучший хореограф, лучший тренер, награда за достижения в жизни.