Денис Лебедев начал подготовку к возвращению в бокс

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев начал подготовку к возвращению на ринг. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Боксер объявил о завершении карьеры в июле, однако позже принял решение вернуться на ринг. Его бой может пройти в конце декабря в Красноярске.

"Денис готовится к возвращению", - сказал собеседник агентства.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.