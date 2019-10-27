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Летние олимпийские виды спорта

Свищев: награда Ласицкене говорит о конкурентоспособности российского спорта

Прыгунья в высоту была признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам года
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Признание Марии Ласицкене легкоатлеткой года в Европе говорит о конкурентоспособности российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации прошла в Таллине в субботу. Помимо Ласицкене, на награду претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину). В прошлом году в номинации победила Эшер-Смит.

"Это большой и ее личный успех, и всего нашего спорта, - сказал Свищев. - Это признание того, что даже в условиях санкций и давления на российский спорт, наши спортсмены остаются конкурентоспособными и побеждают. Очень надеюсь, что на Олимпиаду Мария и вся наша команда поедет под российским флагом и завоюет немало наград высшего достоинства. И вообще, практику, когда людям запрещают выступать под своим флагом, нужно прекращать - наказывать нужно не страны, а персонально провинившихся спортсменов, а также других конкретных лиц, причастных к изготовлению, сбыту и употреблению допинга".

26-летняя Ласицкене является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Также россиянка является двукратной чемпионкой мира в помещении, четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги, золотым и серебряным призером чемпионатов Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Теги
РоссияСвищёв, Дмитрий АлександровичЛетние олимпийские виды спорта
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