Федерация: игроки сборной РФ по мини-футболу проявили самоотдачу в матчах квалификации ЧМ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу продемонстрировала самоотдачу во всех трех матчах основного раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года. Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Вместе с россиянами в группе 7 выступали сборные Боснии и Герцеговины, Хорватии и Швеции. Команда России с семью очками заняла первое место, вторыми стали хорваты, также набравшие семь очков. Российская и хорватская сборные вышли в элитный раунд квалификации, который пройдет с 28 января по 2 февраля 2020 года.

"Считаем выступление наших ребят очень успешным, - сказал Алиев. - Высоко оцениваем самоотдачу наших футболистов. Несмотря на то, что третья игра (против хорватов, которая завершилась со счетом 2:2 - прим. ТАСС) не решала каких-то вопросов, но вопрос престижа не снимался с повестки дня, и наша команда была мотивирована на этот матч. При полном зале сыграли вничью, удержали первое место".

"Я считаю, что те труды, которые были сделаны ранее, приносят результаты. Обидно, что отсутствовали Сергей Абрамов из екатеринбургской "Синары", который получил травму незадолго до старта раунда, не было Сергея Абрамовича из "Тюмени", - продолжил глава ассоциации. - Но сборная не просто справилась с их отсутствием, у нее всегда есть хороший резерв, одним из открытий стал Ришат Котляров, который до недавнего времени вообще не вызывался в сборную, а сейчас получил место в основном составе и хорошо зарекомендовал себя. У сборной хороший выбор игроков, российский чемпионат позволяет выбирать из большого количества высококлассных футболистов, сейчас большая конкуренция".

Президент АМФР подчеркнул, что организация совместно с Российским футбольным союзом (РФС) будет подавать заявку на проведение элитного раунда квалификации в Екатеринбурге в конце января 2020 года. "7 ноября состоится жеребьевка [элитного раунда], а также будет определено место проведения", - заключил Алиев.

Европейская квалификация к чемпионату мира состоит из четырех этапов, шесть сборных выйдут в финальную часть турнира. Всего в основном этапе принимают участие 32 сборные, 16 из которых пройдут в элитный раунд, в ходе которого четыре победителя групп выйдут напрямую в финальную часть. Две оставшиеся путевки будут разыграны в плей-офф среди сборных, занявших вторые места в своих группах в элитном раунде. Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, в турнире примут участие 24 команды из шести конфедераций.