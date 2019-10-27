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Футбол в Англии

Футболист "Вулверхэмптона" Боли сломал ногу на тренировке

Медицинский штаб еще не принял решение о том, необходимо ли хирургическое вмешательство

ТАСС, 27 октября. Защитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Вилли Боли сломал малую берцовую кость левой лодыжки на тренировке команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Медицинский штаб команды еще не принял решение о том, необходимо ли хирургическое вмешательство. "Первоначальные тесты показывают перелом малоберцовой кости, и он будет проходить дальнейшее обследование в ближайшие дни, чтобы определить, требуется операция или нет. Если потребуется операция, это произойдет в течение следующей недели", - сказал глава медицинской службы клуба Фил Хейворд.

Боли перешел в "Вулверхэмптон" из португальского "Порту" в 2017 году. В нынешнем сезоне фрвнцуз провел 16 матчей, в которых забил один гол. Всего за клуб он провел 94 встречи, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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