Горшков: Трусова на Гран-при в Канаде доказала, что выходит на лед только за победой

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Целеустремленность российской фигуристки Александры Трусовой, которую она продемонстрировала на первом в карьере этапе Гран-при в Канаде, достойна подражания, спортсменка выходит на лед только за победой. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
На этапе Гран-при в Канаде 15-летняя россиянка установила новые мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02), побив собственные достижения. В произвольной программе она чисто исполнила три четверных прыжка из четырех заявленных.
"Помимо таланта, у Саши есть целеустремленность, смелость и желание показать свой максимум даже тогда, когда что-то не получается. После неудачи [с первым прыжком] она еще больше захотела доказать, что она может, и ей удалось реализовать свою мечту - больше 100 баллов за технику. Нашим мужчинам можно брать с нее пример - нужно выходить на лед не просто с желанием бороться, нужно выходить на лед с желанием побеждать", - подчеркнул Горшков.
"Искренне поздравляю Этери Тутберидзе и всю команду "Хрустального" - Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза и всех, кто там работает", - добавил президент ФФККР.
Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева после неудачной короткой программы шла шестой, однако в произвольной ей удался чистый прокат - канадская публика аплодировала россиянке стоя. В итоге она заняла пятое место. "Женя после серьезной неудачи доказала, что она боец, что не опускает руки - ее произвольная программа была уже совершенно иной. Мы снова увидели на льду Женю Медведеву с присущим только ей катанием", - сказал Горшков.
Глава ФФККР отметил первую в карьере победу на этапах Гран-при молодой спортивной пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. "Рад за их тренера Тамару Николаевну Москвину, за Артура Минчука. Ребята выступают на таком уровне всего второй год, и эта победа для них - очень серьезный этап в карьере", - заключил Горшков.