Горшков: Трусова на Гран-при в Канаде доказала, что выходит на лед только за победой

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Целеустремленность российской фигуристки Александры Трусовой, которую она продемонстрировала на первом в карьере этапе Гран-при в Канаде, достойна подражания, спортсменка выходит на лед только за победой. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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На этапе Гран-при в Канаде 15-летняя россиянка установила новые мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02), побив собственные достижения. В произвольной программе она чисто исполнила три четверных прыжка из четырех заявленных. "Помимо таланта, у Саши есть целеустремленность, смелость и желание показать свой максимум даже тогда, когда что-то не получается. После неудачи [с первым прыжком] она еще больше захотела доказать, что она может, и ей удалось реализовать свою мечту - больше 100 баллов за технику. Нашим мужчинам можно брать с нее пример - нужно выходить на лед не просто с желанием бороться, нужно выходить на лед с желанием побеждать", - подчеркнул Горшков.

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