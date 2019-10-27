Траньков: радости от бронзы Тарасовой и Морозова на Гран-при немного, но результат есть

Тарасова и Морозов не смогли избежать ошибок ни в короткой, ни произвольной программах, заняв в итоге третье место с 202,29 балла в активе. Победителями этапа стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,71).

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Третье место россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Канаде не радует, однако фигуристы продемонстрировали результаты совместной работы с Мариной Зуевой, с которой начали сотрудничать в межсезонье. Такое мнение ТАСС по телефону высказал олимпийский чемпион Максим Траньков, тренировавший спортсменов в прошлом сезоне.

"Конечно, невозможно радоваться третьему месту, но с другой стороны видно проделанную работу. Когда люди полностью меняют свой быт, свою систему тренировок, ждать от них быстрых успехов был бы глупо. Сейчас практически все время с парой проводит Марина Зуева, мы с Ниной Михайловной [Мозер] как можем поддерживаем этот процесс", - рассказал Траньков.

"Женя и Володя пока срывают элементы и проигрывают, но я не считаю это большой проблемой - многие спортсмены относятся к Гран-при больше как к тренировке, чем к официальному турниру, поскольку это внутренний рейтинг, за Гран-при званий не дают. И я вполне себе могу предположить, что и Зуева к этому относится примерно также. Да, всегда и везде хочется выигрывать "на одной ноге", но с другой стороны я вижу результаты - мне нравится, как они выглядят, у них отличные костюмы, хорошие программы, короткая - просто шикарная, в отличие от прошлого года, с произвольной тоже можно работать", - сказал Траньков.

Траньков отметил, что Тарасовой и Морозову нужно уделить внимание парным элементам в программах. "Когда они уходили к новому специалисту, было много разговоров. Да, мы видим, что парные элементы пошатнулись, но их можно корректировать, им всегда готовы помочь. Я знаю, что такое полностью поменять систему тренировок - выпусти нас с Волосожар на Гран-при в 2010 году, мы и не так катались бы, еще хуже, так что не время посыпать голову пеплом", - подытожил специалист.

Траньков начал выступать с Татьяной Волосожар после Игр-2010 в Ванкувере. Через четыре года спортсмены выиграли Олимпиаду в Сочи.