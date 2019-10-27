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Летние олимпийские виды спорта

Бланка Влашич: Ласицкене заслуженно получила награду лучшей легкоатлетки года в Европе

Двукратная чемпионка мира из Хорватии отметила, что россиянка стабильно выступает на высоком уровне уже много лет
Бланка Влашич AP Photo/Matt Dunham
Описание
Бланка Влашич
© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене была заслуженно признана лучшей легкоатлеткой года в Европе, она выступает на высоком уровне уже много лет. Такое мнение ТАСС высказала двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр хорватка Бланка Влашич, которая признавалась лучшей легкоатлеткой Европы в 2007 и 2010 годах.

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Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации прошла в Таллине в субботу. Помимо Ласицкене, на награду претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину). В нынешнем году 26-летняя россиянка впервые в истории стала трехкратной чемпионкой мира, выиграв в Дохе.

"Это заслуженная награда. Она стабильно выступает на высоком уровне уже много лет, выигрывая почти каждое соревнование. Мои поздравления ей и ее команде!" - сказала Влашич.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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