Траньков: фигуристы Бойкова и Козловский показали впечатляющий результат в Канаде

Бойкова и Козловский выиграли турнир, набрав 216,71 балла, что стало лучшим результатом пары в карьере. В последний раз российская спортивная пара выигрывала Гран-при в Канаде в 2011 году, тогда первыми стали Татьяна Волосожар и Траньков.

"Спустя восемь лет золото Гран-при Канады в парном катании снова у российской пары, наконец-то. Поздравляю их с первой победой на Гран-при - им удалось обойти на этапе в Канаде ведущие американские и канадские пары, а это действительно круто. Они практически чисто откатались весь прошлый сезон, и сейчас судьи относятся к ним как к уже "стреляным воробьям", - подчеркнул Траньков.

"Для меня их победа при чистых прокатах в короткой и произвольной программах не стала неожиданностью, заслуженный результат, - отметил Траньков. - Эта пара нравится мне своим огнем, своим желанием побеждать. На этапе в Канаде Бойкова и Козловский обошли тех, кто не так стабилен. Более опытным спортсменам надо знать, помнить и опасаться - молодые и дерзкие ребята ищут себя, они всегда наступают тебе на хвост", - заметил собеседник ТАСС.

Бойкова и Козловский являются воспитанниками Тамары Москвиной и Артура Минчука. В 2019 году пара выиграла бронзу на чемпионатах Европы и России. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.