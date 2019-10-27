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Бокс

Боксер Ковалев может провести поединок с Бетербиевым в случае победы над Альваресом

Бой между россиянином и мексиканцем пройдет 2 ноября
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев может провести бой с соотечественником Артуром Бетербиевым в случае победы над мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом ТАСС сообщили в команде Ковалева.

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Бой Ковалев - Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе, на кону будет стоять титул WBO.

"Ковалев сосредоточен на бое с Альваресом. Бой Сергея и Бетербиева рассматривается в потенциале", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе 34-летнего Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

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