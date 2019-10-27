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Автогонки

Эстонец Тянак впервые стал чемпионом мира по ралли

На предпоследнем этапе сезона, который прошел в Испании, гонщик команды "Тойота" показал второй результат
Автомобиль Отта Тянака AP Photo/Nicolas Aguilera
Описание
Автомобиль Отта Тянака
© AP Photo/Nicolas Aguilera

ТАСС, 27 октября. Эстонский гонщик команды "Тойота" Отт Тянак досрочно стал чемпионом мира по классическому ралли (WRC) сезона 2019 года.

32-летний эстонец финишировал вторым на предпоследнем этапе сезона, который прошел в Испании. За один этап до финиша он стал недосягаем для конкурентов - француза Себастьена Ожье ("Ситроен") и бельгийца Тьерри Нёвилля ("Хёндэ"), который одержал победу на этапе в Испании. Третьим в ралли финишировал испанец Дани Сордо ("Хёндэ").

По итогам 13 этапов в активе Тянака шесть побед и 263 очка. Нёвилль трижды финишировал первым и располагается в чемпионате на втором месте с 227 очками в активе. Ожье, на счету которого также три победы в сезоне, идет третьим (217 очков).

Тянак впервые в карьере стал чемпионом WRC. Предыдущие 15 сезонов выиграли французы Себастьен Лёб (2004-2012) и Ожье (2013-2018). Тянак выступает в WRC с 2011 года (за исключением сезона-2013), за это время он одержал 12 побед.

Заключительный этап сезона пройдет в Австралии с 14 по 17 ноября.

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Автогонки
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