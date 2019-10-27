Исинбаева: Ласицкене достойна награды лучшей легкоатлетки года в Европе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене достойна звания лучшей легкоатлетки года в Европе. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации прошла в Таллине в субботу. Помимо Ласицкене, на награду претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину).

"Поздравляю Марию с этой прекрасной наградой - на протяжении многих лет она доказывает, что является фаворитом в женских прыжках в высоту. Она достойна этой награды. Поздравляю и желаю ей также стать лучшей спортсменкой года [по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)]", - сказала Исинбаева. Лауреаты премии IAAF будут названы 23 ноября.

Исинбаева дважды становилась легкоатлеткой года в Европе (2005, 2008), еще по одному разу побеждали в номинации Ирина Привалова (1994), Светлана Мастеркова (1996) и Мария Савинова (2011).