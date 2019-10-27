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Футбол в России
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Новиков: футболисты "Динамо" заслужили победный результат в матче с ЦСКА

Бело-голубые обыграли армейцев со счетом 1:0

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" заслужили победу в матче 14-го тура чемпионата России над ЦСКА. Такое мнение на пресс-конференции высказал исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Кирилл Новиков.

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"Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 1:0, одержав победу в чемпионате впервые за семь матчей. Единственный мяч в игре забил Клинтон Н'Жи на 85-й минуте, вышедший за пять минут до этого на замену.

"Тяжелейшая игра, рады, что выиграли. Мы считаем, что победу заслужили. Безусловно, взаимодействие улучшается, и я вижу, что мы можем играть значительно лучше с учетом нашего потенциала. Но вы видите, в какой ситуации мы находимся, если выбирать между игрой и результатом, то мы выберем результат", - сказал Новиков.

Тренер не согласился с тем, что территориальное преимущество в игре, особенно во втором тайме, было у ЦСКА. "Инициатива переходила от одной команды к другой. Для нас не было неожиданностью любое действие наших оппонентов, мы были готовы", - подчеркнул он.

По словам Новикова, в следующих играх смогут принять участие восстановившиеся от травм защитники Тони Шунич и Игорь Калинин. В игре не принимал участия немецкий форвард Максимилиан Филипп. "Мы рассчитывали выпустить Филиппа, но все же решили, что нам нужен быстрый игрок вроде Н'Жи", - отметил тренер.

В следующем туре "Динамо" 2 ноября примет на своем стадионе грозненский "Ахмат".

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