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Футбол в Италии

Футболисты "Аталанты" забили семь мячей в ворота "Удинезе" в матче чемпионата Италии

Встреча завершилась со счетом 7:1

ТАСС, 27 октября. "Аталанта" со счетом 7:1 обыграла "Удинезе" в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей хет-трик оформил Луис Мурьель (35, 48, 75-я минуты), первый и третий гол форвард забил с пенальти, дубль на свой счет записал Йосип Иличич (21, 43), по одному голу забили бывший футболист московского "Спартака" Марио Пашалич (52) и Амад Траоре (83). У проигравших отличился Стефано Окака Чука (12). На 32-й минуте встречи ганский защитник "Удинезе" Николас Опоку получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Футболисты "Аталанты" забили пять из семи последних хет-триков в чемпионате Италии. Мурьель стал вторым игроком "Аталанты", которому удалось забить не менее восьми голов в первых девяти турах итальянского первенства, на его счету восемь голов, датчанин Карл Оге Хансен в первых девяти матчах сезона-1949/50 забил девять голов. "Аталанта" забила 28 голов в первых девяти матчах, это второй результат в истории чемпионатов Италии, "Милан" в сезоне-1992/93 сумел за девять туров забить 29 голов.

"Аталанта" не проигрывает семь матчей в рамках итальянского чемпионата, последнее поражение клуб потерпел 1 сентября в домашней игре против "Торино" (2:3). В турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" идет на третьем месте, набрав 20 очков, "Удинезе" занимает 13-ю строчку, имея в активе 10 очков. В следующем туре "Аталанта" в гостях сыграет с "Наполи" 30 октября, "Удинезе" в этот же день примет "Рому".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Болонья" - "Сампдория" - 2:1;
  • СПАЛ - "Наполи" - 1:1;
  • "Торино" - "Кальяри" - 1:1.
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