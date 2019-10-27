Гончаренко: у ЦСКА черная полоса, но она лишь закалит молодых футболистов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА необходимо оставить позади неудачную серию и вернуть стабильность в игре, черная полоса должна пойти на пользу молодым игрокам. Такое мнение на пресс-конференции после матча чемпионата России с "Динамо" высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В воскресенье ЦСКА проиграл "Динамо" в матче 14-го тура со счетом 0:1. На 22-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич не сумел реализовать пенальти, ударив мимо ворот. Безвыигрышная серия армейцев во всех турнирах составляет пять матчей (четыре поражения, одна ничья), в последний раз красно-синие сумели победить 29 сентября, тогда армейцы обыграли екатеринбургский "Урал" в гостях (3:0).

"Если у тебя черная полоса, то она присутствует во всех эпизодах. Можно вспомнить, например, как [Федор] Чалов неуклюже работал с мячом, такие ситуации бывают и через них надо проходить. Когда ты обыгрываешь "Реал", то потом падаешь, чтобы затем опять подняться", - сказал Гончаренко.

"Если отмотать на полтора года назад, то не всегда имел игровую практику [Ильзат] Ахметов, [Иван] Обляков не всегда играл в составе "Уфы". Это тяжело, это закалка, которую надо пройти, и мы идем по этому пути", - подчеркнул тренер.

В таблице чемпионата России ЦСКА с 26 очками идет пятым. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с петербургским "Зенитом" 2 ноября.