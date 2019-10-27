Футболист ЦСКА Бийол признал, что команда находится в плохой форме

ЦСКА в воскресенье на своем поле потерпел поражение от "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 0:1.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА, потерпевший поражение от "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата России против "Динамо", находится в плохой форме. Такое мнение журналистам выразил полузащитник армейцев Яка Бийол.

"Не понимаю, почему мы играем так - мяч не идет в ворота, мы не можем забить, - сказал Бийол. - Так бывает. Нельзя сказать, что это чья-то вина, верю, что результат придет. Мы сейчас в плохой форме, нам тяжело из-за этих поражений".

"В каждом матче мы находим что-то хорошее, у нас много моментов - остается только забить, - отметил полузащитник ЦСКА. - Если ведешь со счетом 1:0, это уже другая игра. Если бы был результат, все было бы просто. Мы доминируем в первых таймах, но не можем забить, обязательно забьем в следующем матче".

Также Бийол выразил уверенность в том, что полузащитник Никола Влашич, не реализовавший пенальти в первом тайме, в следующий раз справится с исполнением одиннадцатиметрового удара. "Никола - большой молодец, в следующий раз он обязательно забьет. Он знает, что должен делать, играет отлично, просто не может забить", - сказал Бийол.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" 2 ноября.