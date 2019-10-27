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Футбол в России

"Краснодар" в третий раз подряд сыграл вничью с "Оренбургом" в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1
Футболисты "Краснодара" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара"
© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. "Краснодар" дома сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в заключительном матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на арене "Краснодар" в присутствии 30638 зрителей.

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В составе "Краснодара" отличился Мануэл Фернандеш (43-я минута), у "Оренбурга" мяч забил Джордже Деспотович (32). На 80-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил форвард хозяев Маркус Берг (вышел на замену на 64-й минуте).

Фернандеш впервые вышел в основном составе "Краснодара" и забил первый гол за клуб. На 19-й минуте лучший бомбардир "Оренбурга" Деспотович получил четвертую желтую карточку в сезоне, из-за чего пропустит матч 15-го тура против екатеринбургского "Урала". Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев получил желтую карточку, главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов смотрел встречу с "Краснодаром" с трибуны из-за красной карточки, полученной за слишком активные действия в матче 13-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов".

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13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. Вратари "Краснодара" и "Оренбурга" вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца.

В турнирной таблице "Краснодар" занимает четвертое место, набрав 28 очков в 14 матчах. "Оренбург" занимает 12-е место (15 очков, 14 матчей). Соперники встретились в шестой раз, "Краснодар" и "Оренбург" одержали по одной победе, еще четыре матча завершились вничью. "Краснодар" ни разу не побеждал "Оренбург" в чемпионатах России (единственная победа была одержана в Кубке России), команды в третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ.

"Краснодар" примет "Ростов" в матче 15-го тура РПЛ 3 ноября, "Оренбург" на выезде сыграет с "Уралом" 4 ноября. 31 октября "Оренбург" примет "Химки" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России, в матче 1/16 финала "Краснодар" на выезде уступил "Нижнему Новгороду" (0:1) и завершил борьбу в турнире.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит14102229-732
3Ростов1492326-2129
2Локомотив1492322-1429
4Краснодар1484227-1528
5ЦСКА1482420-1326
6Урал1453620-2718
7Спартак1453616-1518
8Крылья Советов1452718-1817
9Рубин144468-1616
10Арсенал1444616-2016
11Уфа1444612-1516
12Оренбург1443718-2115
13Динамо1435610-1514
14Сочи1434711-1813
15Ахмат143479-2013
16Тамбов1432914-2111

 

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