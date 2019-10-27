Тедеско сдал экзамен на отлично. "Спартак" в гостях разгромил "Локомотив"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал крупную гостевую победу над московским "Локомотивом" со счетом 3:0 в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра стала второй для Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых. До этого "Спартак" не мог победить в шести матчах РПЛ кряду, причем в пяти из них москвичи потерпели поражения. Тедеско занял пост главного тренера 14 октября, 34-летний специалист принял команду, которая переживала игровой и психологический кризис. Болельщики негативно высказывались в адрес бывшего тренера Олега Кононова, а футболисты находились в поисках уверенности в собственные силы.

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Тедеско успел пробыть с игроками меньше двух недель, и вот уже во втором матче на посту главного тренера "Спартака" специалисту пришлось пройти серьезный экзамен. До матча против красно-белых "Локомотив" одержал пять побед подряд в чемпионате России, во вторник дал бой итальянскому "Ювентусу" (1:2) в Лиге чемпионов. Однако Тедеско уверил на предматчевой пресс-конференции, что его подопечные покажут максимум. Его слова оказались правдой. Команду Юрия Семина последний месяц преследует череда травм, против "Спартака" не сыграли полузащитник Антон Миранчук и нападающий Федор Смолов. Красно-белым в этом плане повезло больше, к тренировкам в общей группе вернулся полузащитник и вице-капитан красно-белых Роман Зобнин, который вышел на замену в игре с железнодорожниками. Тедеско начал игру с ярко выраженным нападающим в лице Эсекьеля Понсе, который в итоге стал автором гола, забив свой первый мяч в РПЛ. Главный тренер "Спартака" решил сделать центральную зону посвободнее, оставив в запасе полузащитника Гуса Тила, который вышел с первых минут в прошлой игре с "Рубином" (0:0). В стартовом составе "Локомотива" появился полузащитник Рифат Жемалетдинов, который восстановился от травмы и до этого не появлялся на поле в трех матчах. Равный первый тайм Матч начался с аплодисментов в честь 90-летия легендарного вратаря сборной СССР и московского "Динамо", единственного обладателя "Золотого мяча" среди голкиперов Льва Яшина. Также перед стартовым свистком исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан наградил полузащитника "Локомотива" Гжегожа Крыховяка призом лучшему игроку сентября.

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Команды играли осторожно в начале встречи и не стеснялись отдавать преимущество сопернику, предпочитая строить игру на контратаках. 22 863 зрителя увидели несколько ударов в первые 15 минут, но ни один из них даже не попал в створ. Железнодорожники больше надеялись найти свой шанс на стандартах, а красно-белые пытались ловить "Локомотив" на ошибках при позиционных атаках. По-настоящему первый голевой момент создал "Спартак" на 23-й минуте, красно-белые в четыре паса прекрасно разыграли мяч на левом фланге, полузащитник Наиль Умяров прострелил в штрафную площадь "Локомотива" точно на Андре Шюррле, но немец угодил в перекладину. Спустя две минуты болельщики увидели ответ железнодорожников, когда Жоау Мариу пробивал с близкого расстояния, но прекрасную реакцию продемонстрировал вратарь Александр Максименко. Голкипер еще раз был вынужден вступить в игру на 31-й минуте, чтобы отразить опасный удар Алексея Миранчука. После этого футболисты обеих команд не создали ничего опасного до перерыва. Зрители могли лишь запомнить желтую карточку, которая была показана Тедеско. "Я дотронулся до резервного арбитра. Я принимаю решение абсолютно", - заявил специалист после матча. Разгром "Локомотива" Во втором тайме Тедеско решил окончательно отказаться от игры первым номером и ловить соперника исключительно на контратаках. Также специалист переместил Зелимхана Бакаева, привыкшего играть на краю, в центр поля. В итоге эти решения оказались верными - все три мяча "Спартак" забил исключительно на контратаках, а Бакаев сделал три голевые передачи. Железнодорожники постоянно находились у штрафной красно-белых, пытаясь найти лазейку в обороне "Спартака". Но в итоге красно-зеленые упустили контратаку гостей на 57-й минуте, Понсе, стремительно убежав по правому флангу, разыграл стеночку с Бакаевым и элегантно перебросил вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме, открыв счет в этой игре.

Аргентинец мог оформить дубль спустя несколько минут, но на этот раз надежно сыграл голкипер "Локомотива", вытащив сложный удар в ближний угол с линии штрафной площади. Железнодорожников гол разозлил, подопечные Семина практически не покидали половину поля соперника. Но при этом "Спартак" стал играть внимательнее и организованнее, стараясь вытеснять соперников из своей штрафной площади. Дальше свое слово взял Джордан Ларссон, который появился на поле на 55-й минуте вместо Шюррле. На 73-й минуте подопечные Семина снова проспали контратаку, Бакаев принял мяч у лицевой и отдал пас на Ларссона, который точно пробил в ближний угол, сделав счет 2:0. А спустя две минуты все тот же Бакаев снова прекрасно проявил себя, отобрав мяч у соперника в центре поля и выдав передачу на шведа, который без шансов для Гилерме пробил в дальний угол. На игре присутствовал отец форварда "Спартака", знаменитый футболист Хенрик Ларссон, который наверняка остался доволен действиями своего сына. Счет 3:0 окончательно подавил "Локомотив", и железнодорожники не смогли ничего противопоставить красно-белым до конца встречи. "Локомотив" недооценил "Спартак", мы выглядели заторможенными, как бы экономили силы, а этого быть не должно. Мы были, мягко говоря, плоховаты, особенно во втором тайме, пропустили контратаку", - заявил после матча Семин. Матч завершился неожиданной, но уверенной победой "Спартака". Стоит отметить отличную работу главного арбитра Алексея Еськова. Судья ни разу не воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR), которая работала на данном матче, а его решения не вызывали вопросов и обсуждений. "Спартаку" надо еще много работать" Возможно, футболисты "Локомотива" отдали слишком много сил в матче с "Ювентусом" и не смогли полностью восстановиться к игре со "Спартаком". Но Семин не стал искать оправданий для своих подопечных. "В счете 0:3 хорошо то, что игрокам нужно подумать, самое главное в футболе - это желание победить, а его было не очень много, что для меня неожиданность", - отметил главный тренер "Локомотива".

Тедеско очень скромно высказался о победе своей команды и подчеркнул, что игра "Спартака" не была идеальной. "Посмотрев на счет, можно подумать, что все прошло идеально, но над многим еще предстоит работать. Мы победили за счет компактности, тяжелой работы, слаженности коллектива", - заявил после матча главный тренер красно-белых. Многим становится понятно, что Тедеско хочет привить команде определенный стиль, и в матче с "Локомотивом" можно было увидеть первые его проявления. "Все довольны, счастливы, хочу поздравить тренерский штаб с первой победой. Идеи и задумки тренера нам нравятся, например, сегодня мы играли по новой схеме. Но делать какие-то выводы о том, что он что-то поменял, пока рано, сезон еще длинный", - заявил после игры капитан "Спартака" Георгий Джикия. "Спартак" поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 18 очков, но что главнее - красно-белые почувствовали вкус победы, который замотивирует игроков и даст им больше уверенности в себя. Следующее серьезное испытание Тедеско и его игроков ждет 31 октября, "Спартак" сыграет дома с "Ростовом" в рамках 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу.