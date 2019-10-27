"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в матче чемпионата Англии по футболу

В составе "Тоттенхэма" на первой минуте отличился нападающий Гарри Кейн. У "Ливерпуля" голами отметились Джордан Хендерсон (52) и Мохаммед Салах (75), забивший свой 50-й гол на "Энфилде" в 58 матчах за "Ливерпуль". Кейн в третий раз отличился на первой минуте в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), ранее подобного достижения добились Уэйн Руни и Тео Уолкотт. Также британец стал третьим игроком в истории АПЛ, забившим "Ливерпулю" на первой минуте на "Энфилде", ранее это сделали Мэтт Эллиотт ("Лестер", сезон-1996/97) и Оливье Дакур ("Эвертон", сезон-1998/99).

ТАСС, 27 октября. "Ливерпуль" дома обыграл лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино провел 200-й матч во главе "Тоттенхэма" в АПЛ и является 11-м тренером в истории, добившимся такого достижения во главе одного клуба. Хендерсон забил гол в чемпионате Англии впервые с 13 декабря 2015 года, когда он отличился в домашнем матче против "Вест Бромвича" (2:2), игрок забил впервые за 1414 дней.

"Ливерпуль" не проигрывает дома в чемпионате Англии на протяжении 45 матчей (35 побед и 10 ничьих). Также подопечные Юргена Клоппа одержали 12-ю домашнюю победу подряд в национальном первенстве, последний раз клуб потерял очки в игре против "Лестера" 30 января 2019 года (1:1). А последнее домашнее поражение "Ливерпуля" датировано 23 апреля 2017 года, тогда красные уступили "Кристал Пэлас" (1:2).

Ранее в воскресенье "Ньюкасл" на своем поле сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1).

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 28 очков в 10 матчах. "Тоттенхэм" занимает 11-е место с 12 очками. В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Астон Виллой" 2 ноября, "Тоттенхэм" днем позже на выезде сыграет с "Эвертоном". 30 октября "Ливерпуль" примет лондонский "Арсенал" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.