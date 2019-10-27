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Футбол в России

Президент "Оренбурга": место клуба в таблице РПЛ не соответствует уровню игры

В матче 14-го тура чемпионата России клуб из Оренбурга сыграл на выезде вничью с "Краснодаром"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Позиция "Оренбурга" в таблице чемпионата России по футболу не совсем верно отражает силу команды. Такое мнение ТАСС высказал президент оренбургского клуба Владимир Кияев.

В воскресенье "Оренбург" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в выездном матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Команда занимает 12-е место в таблице, набрав 15 очков в 14 матчах.

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"Прибавлять мы начали уже давно. Думаю, турнирная таблица не совсем отражает состояние команды, все-таки мы должны быть повыше. Главные причины - неудачный старт и предыдущая игра с "Крыльями" (0:1). Надеемся, что удастся наверстать", - сказал Кияев.

В ходе матча в Краснодаре гости забили первыми. "Счет по игре, несмотря на то, что у "Краснодара" было больше владения мячом, статистика по угловым была гораздо лучше. Ничья - это лучше, чем совсем ничего, хотелось бы, конечно, три очка, но сыграть вничью с командой такого уровня, учитывая нашу статистику встреч, хорошо. Результатом удовлетворен, 1:1 - нормальный счет", - отметил он.

"Оренбург" в следующем матче премьер-лиги на выезде сыграет с "Уралом" 4 ноября. 31 октября команда примет "Химки" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России.

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