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НХЛ

Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2
Евгений Дадонов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 28 октября. "Флорида" победила "Эдмонтон" со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов забросил шестую шайбу в текущем сезоне.

В составе "Флориды" отличились Аарон Экблад (21-я минута), Брайн Бойл (22), Ноэль Аккьяри (24), Дадонов (41), Фрэнк Ватрано (59) и Джейс Гаврилюк (60). У "Эдмонтона" голы на счету Джеймса Нила (44) и Леона Драйзайтля (54). В составе "Флориды" лишь трое нападающих не смогли набрать очки за результативность: Колтон Сивиур, Дрейден Хант и Майк Хоффман, причем Хоффман нанес больше всего бросков в матче в составе своей команды - 4. Лучшим игроком встречи был назван защитник "Флориды" Маккензи Уигар, отдавший две голевые передачи, второй звездой стал Драйзайтль, третьей - капитан "Флориды" Александр Барков (1 голевая передача).

Дадонов сыграл в матче 17 минут, нанес два броска, один из которых стал голевым. Нападающий забросил шестую шайбу в текущем чемпионате, всего на его счету теперь девять очков за результативность (6 шайб + 3 голевые передачи) в 11 играх.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по воротам. Хоккеисты "Флориды" забросили первые три шайбы в матче за 2 минуты и 30 секунд на старте второго периода, после чего голкипер "Эдмонтона" Майк Смит (10 отраженных бросков из 13) был заменен на Микко Коскинена (13 из 15).

"Флорида" поднялась на шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 11 матчах. "Эдмонтон" идет вторым на Западе, имея в активе 17 очков после 12 игр. В следующем матче "Флорида" в понедельник встретится в гостях с "Ванкувером", "Эдмонтон" в ночь на среду на выезде сыграет против "Детройта".

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