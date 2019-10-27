Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 28 октября. "Флорида" победила "Эдмонтон" со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов забросил шестую шайбу в текущем сезоне.

В составе "Флориды" отличились Аарон Экблад (21-я минута), Брайн Бойл (22), Ноэль Аккьяри (24), Дадонов (41), Фрэнк Ватрано (59) и Джейс Гаврилюк (60). У "Эдмонтона" голы на счету Джеймса Нила (44) и Леона Драйзайтля (54). В составе "Флориды" лишь трое нападающих не смогли набрать очки за результативность: Колтон Сивиур, Дрейден Хант и Майк Хоффман, причем Хоффман нанес больше всего бросков в матче в составе своей команды - 4. Лучшим игроком встречи был назван защитник "Флориды" Маккензи Уигар, отдавший две голевые передачи, второй звездой стал Драйзайтль, третьей - капитан "Флориды" Александр Барков (1 голевая передача).

Дадонов сыграл в матче 17 минут, нанес два броска, один из которых стал голевым. Нападающий забросил шестую шайбу в текущем чемпионате, всего на его счету теперь девять очков за результативность (6 шайб + 3 голевые передачи) в 11 играх.