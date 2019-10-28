Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

ТАСС, 28 октября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.
На прошлой неделе Хачанов дошел до 1/4 финала турнира ATP в Вене. 23-летний теннисист, который был посеян на турнире под вторым номером, проиграл аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:7 (6:8), 2:6.
Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга.
Россиянин Андрей Рублев занимает 22-е место. В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 28 октября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;
- 4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5740;
- 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5495;
- 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4335;
- 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3830;
- 8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2830;
- 9 (11). Маттео Берреттини (Италия) - 2705;
- 10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
- 22 (22). Андрей Рублев (Россия) - 1606.