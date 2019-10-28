Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

ТАСС, 28 октября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

На прошлой неделе Хачанов дошел до 1/4 финала турнира ATP в Вене. 23-летний теннисист, который был посеян на турнире под вторым номером, проиграл аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:7 (6:8), 2:6.

Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга.

Россиянин Андрей Рублев занимает 22-е место. В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 28 октября: