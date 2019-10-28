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ATP

Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев занимает четвертую строчку

ТАСС, 28 октября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

На прошлой неделе Хачанов дошел до 1/4 финала турнира ATP в Вене. 23-летний теннисист, который был посеян на турнире под вторым номером, проиграл аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:7 (6:8), 2:6.

Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга.

Россиянин Андрей Рублев занимает 22-е место. В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 28 октября:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
  • 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;
  • 4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5740;
  • 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5495;
  • 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4335;
  • 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3830;
  • 8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2830;
  • 9 (11). Маттео Берреттини (Италия) - 2705;
  • 10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
  • 22 (22). Андрей Рублев (Россия) - 1606.
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