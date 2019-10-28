Исполком WADA рассмотрит вопрос России без рекомендаций комитета по соответствию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пройдет в польском Катовице 4 ноября, рассмотрит вопрос России даже в том случае, если не получит соответствующих рекомендаций от комитета по соответствию организации. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор 18 октября сообщил ТАСС, что принятие решения о целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА после обнаружения исправлений в базе данных московской антидопинговой лаборатории может произойти на внеочередном исполкоме WADA, заседание которого пройдет уже после 7 ноября, при новом президенте организации. Первоначально планировалось, что окончательная точка в вопросе РУСАДА будет поставлена 4 ноября на исполкоме WADA в Катовице, однако эксперты Всемирного антидопингового агентства к этому времени могут не успеть изучить ответы российской стороны, отправленные 8 октября.

"Российский вопрос уже включен в повестку заседания исполкома WADA, которое пройдет 4 ноября в Катовице, - сказала Пахноцкая. - Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится".

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления.