Артемьев: перед сборной России по регби стоит задача выиграть чемпионат Европы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Перед сборной России поставлена задача выиграть чемпионат Европы по регби. Об этом ТАСС сообщил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

После завершения выступления сборной России на Кубке мира было объявлено о решении продлить контракт с главным тренером команды Лином Джонсом. Российские регбисты не смогли выйти из группы на Кубке мира, проиграв все четыре матча.

"Нам нравится работать с Лином Джонсом, - сказал Артемьев. - Ближайшая задача - это чемпионат Европы. Если наша команда сохранит кондиции, которые она показала в своих лучших матчах на Кубке мира, то у нас есть очень хорошие шансы не только войти в тройку. Задача должна ставиться максимальная - стать чемпионами Европы".

Европейское первенство пройдет с февраля по март 2020 года. Помимо сборной России, в нем примут участие команды Грузии, Испании, Португалии, Бельгии и Румынии.