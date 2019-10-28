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Мировой футбол

В Шотландии могут запретить футболистам до 12 лет играть головой из-за риска деменции

Аналогичный запрет действует на территории США

ТАСС, 28 октября.. Шотландская футбольная ассоциация (SFA) рассматривает вопрос о запрете игры головой среди детей младше 12 лет из-за риска возникновения деменции (приобретенное слабоумие). Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

Предложение поступило после публикации исследования университета Глазго, в котором говорилось, что бывшие профессиональные игроки в 3,5 раза чаще умирают от дегенеративных заболеваний головного мозга, в том числе и деменции. Согласно отчету исследования, было протестировано 7676 мужчин, которые играли в профессиональный футбол в Шотландии и родились в период с 1900 по 1976 год.

Отмечается, что президент SFA Род Петри и вице-президент организации Майк Малрейни представят ряд ограничительных мер совету директоров школ в связи с выводами исследования.

Аналогичный запрет действует на территории США, детям до 10 лет запрещено играть головой в матчах и на тренировках, в то время как в возрастной группе 11-13 лет введены ограничения по количеству касаний мяча головой на тренировках. Запрет был введен в 2016 году.

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Мировой футбол
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