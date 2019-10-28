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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фронтмен группы Muse Беллами поздравил Трусову с победой на Гран-при Канады

На турнире в Келоуне российская фигуристка установила два мировых рекорда

ТАСС, 28 октября. Фронтмен британской музыкальной группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на втором этапе серии Гран-при, который прошел в канадском Келоуне с 25 по 27 октября. Об этом Беллами написал в своем аккаунте в Instagram.

Произвольная программа Трусовой состоит из двух музыкальных отрезков, автором одного из которых является Беллами.

"Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray (High Valyrian) в качестве звуковой дорожки", - написал Беллами.

На этапе Гран-при в Канаде 15-летняя Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02), побив собственные достижения. В произвольной программе она чисто исполнила три четверных прыжка из четырех заявленных (при исполнении одного из прыжков спортсменка упала).

В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) Трусова не проиграла ни одного турнира, во втором уступила лишь в двух - в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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