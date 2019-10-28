Фронтмен группы Muse Беллами поздравил Трусову с победой на Гран-при Канады

Произвольная программа Трусовой состоит из двух музыкальных отрезков, автором одного из которых является Беллами.

ТАСС, 28 октября. Фронтмен британской музыкальной группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на втором этапе серии Гран-при, который прошел в канадском Келоуне с 25 по 27 октября. Об этом Беллами написал в своем аккаунте в Instagram.

"Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray (High Valyrian) в качестве звуковой дорожки", - написал Беллами.

На этапе Гран-при в Канаде 15-летняя Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02), побив собственные достижения. В произвольной программе она чисто исполнила три четверных прыжка из четырех заявленных (при исполнении одного из прыжков спортсменка упала).

В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) Трусова не проиграла ни одного турнира, во втором уступила лишь в двух - в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.