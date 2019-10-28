Кукуян рассудит "Спартак" и "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Судья Павел Кукуян получил назначение на матч 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Ростовом". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч между "Нижним Новгородом" и ярославским "Шинником" рассудит Сергей Карасев, встречу между екатеринбургским "Уралом" и тульским "Арсеналом" рассудит Анатолий Жабченко. Сергей Иванов получил назначение на матч между московским ЦСКА и "Уфой". Игру санкт-петербургского "Зенита" и томской "Томи" рассудит Игорь Панин.

На матч между грозненским "Ахматом" и владивостокским "Лучом" назначен Алексей Матюнин, встречу между московским "Торпедо" и калининградской "Балтикой" рассудит Василий Казарцев. На матч "Оренбург" - "Химки" (Московская область) получил назначение Павел Шадыханов.

Матчи 1/8 финала Олимп - Кубка России пройдут 30 и 31 октября.