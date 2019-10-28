Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Хоккей с мячом

Тренер "Рекорда": шведские клубы на женском КМ по хоккею с мячом были лучше подготовлены

На турнире в Швеции российская команда заняла восьмое место

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Шведские клубы, участвовавшие в Кубке мира по хоккею с мячом среди женщин, были лучше подготовлены к турниру, чем остальные участники. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер иркутского клуба "Рекорд" Александр Межуев.

Турнир проходил в Швеции с 25 по 27 октября, в нем принимали участие семь шведских клубов, два российских и один норвежский. Победу в турнире одержал шведский "Вестерос". "Рекорд", который является четырехкратным победителем соревнований, проиграл в полуфинале, а "Сибскана" (Иркутск) заняла восьмое место.

"Мы ехали за кубком, поэтому выступлением недовольны. Есть разные причины - объективные и субъективные. Главная причина - шведские команды оказались лучше нас в коньковой подготовке. Наличие искусственного льда позволяет им начать тренироваться уже в августе, а мы в первый раз попробовали лед только в начале октября", - сказал Межуев.

"Не хватало взаимодействия на большом поле, ну и к тому же, в игре за первое место в группе мы получили много удалений, весь матч играли в меньшинстве, все моральные и физические силы истратили. Плюс состав у нас не равноценный, лидерам не можем дать отдохнуть, а у нашего соперника в полуфинале был широкий состав, и они могли дать своим лидерам отдохнуть. К тому же, сказалась акклиматизация, но если все это отбросить, то винить мы можем только себя", - подытожил тренер.

Теги
Хоккей с мячом
Реклама на ТАСС
КХЛ
Кошечкин, Мерфи и Яшкин признаны лучшими игроками недели в КХЛ
Лучшим новичком стал голкипер ярославского "Локомотива" Даниил Исаев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС