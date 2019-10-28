Тренер "Рекорда": шведские клубы на женском КМ по хоккею с мячом были лучше подготовлены

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Шведские клубы, участвовавшие в Кубке мира по хоккею с мячом среди женщин, были лучше подготовлены к турниру, чем остальные участники. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер иркутского клуба "Рекорд" Александр Межуев.

Турнир проходил в Швеции с 25 по 27 октября, в нем принимали участие семь шведских клубов, два российских и один норвежский. Победу в турнире одержал шведский "Вестерос". "Рекорд", который является четырехкратным победителем соревнований, проиграл в полуфинале, а "Сибскана" (Иркутск) заняла восьмое место.

"Мы ехали за кубком, поэтому выступлением недовольны. Есть разные причины - объективные и субъективные. Главная причина - шведские команды оказались лучше нас в коньковой подготовке. Наличие искусственного льда позволяет им начать тренироваться уже в августе, а мы в первый раз попробовали лед только в начале октября", - сказал Межуев.

"Не хватало взаимодействия на большом поле, ну и к тому же, в игре за первое место в группе мы получили много удалений, весь матч играли в меньшинстве, все моральные и физические силы истратили. Плюс состав у нас не равноценный, лидерам не можем дать отдохнуть, а у нашего соперника в полуфинале был широкий состав, и они могли дать своим лидерам отдохнуть. К тому же, сказалась акклиматизация, но если все это отбросить, то винить мы можем только себя", - подытожил тренер.