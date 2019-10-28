Женский футбольный ижевский клуб высшего дивизиона "Торпедо" прекратит свое существование

ИЖЕВСК, 28 октября. /ТАСС/. Женский футбольный клуб "Торпедо" из Ижевска, выступающий в высшем дивизионе чемпионата России, прекращает свое существование, 27 октября команда провела свою последнюю домашнюю игру. Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

"Матч 19-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд клубов высшего дивизиона "Торпедо" (Ижевск) - "Звезда-2005" (Пермь) стал последним для ижевской команды в родных стенах. По окончании спортивного сезона команда прекращает свое существование", - написано в сообщении.

В воскресном матче футболистки "Торпедо" проиграли "Звезде-2005", которая занимает пятое место в дивизионе, со счетом 0:5. В ноябре коллектив должен провести еще две выездные встречи - против краснодарской "Кубаночки" и московского "Чертаново".

Отмечается, что прекращение существования клуба связано с реорганизацией всего футбольного хозяйства в регионе - женский футбольный клуб "Торпедо" как государственно-частный проект на уровне высшего дивизиона себя не реализовал. "В дальнейшем, если власти региона проявят заинтересованность в развитии женского футбола в Удмуртии, команда будет выступать во всероссийских соревнованиях под вывеской "Зенит-Ижевск", как и наш прославленный мужской футбольный клуб", - говорится в сообщении.

"Торпедо" начинало как частная команда, за шесть лет коллектив прошел путь от второй лиги до высшего дивизиона, получив статус профессиональной команды. В элите женского футбола команда выступала с 2018 года, при этом финансирование осуществлялось наполовину из бюджета региона. В сезоне 2018 года футболистки из Удмуртии заняли последнее, восьмое место в высшем дивизионе, сейчас клуб также замыкает таблицу, имея в своем активе семь очков после 19 игр. В текущем сезоне "Торпедо" забило восемь мячей, пропустив при этом 60.

Ранее после разгромного поражения в домашнем матче 18-го тура от ЦСКА со счетом 0:4, "Торпедо" покинул главный тренер Максим Шевченко. ЦСКА, победив в Ижевске, досрочно стал чемпионом страны.