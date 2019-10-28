Колосков назвал хорошими шансы Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Казань имеет хорошие шансы на проведение Суперкубка УЕФА 2022 или 2023 года. Таким мнением Колосков поделился с ТАСС.

"Казань - общепризнанный город в мировом плане, - сказал Колосков. - Там было проведено огромное количество комплексных мероприятий: чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Универсиада в 2019-м, недавно был фестиваль World Skills (чемпионат мира по профессиональному мастерству, который проходил на "Казань-Арене" с 22 по 27 августа - прим. ТАСС). Там постоянно происходит что-то глобальное и серьезное, имеющее мировое признание. "Казань-Арена" - очень привлекательный стадион".

"Сейчас все будет зависеть от эффективной работы заявочного комитета, знаю это по своему опыту. У города есть колоссальный опыт и позитивный резонанс по поводу высокого уровня проведения соревнований. У Казани хорошие шансы, предпосылки все есть", - добавил почетный президент РФС.

Также Колосков отметил, что наличие представителя РФС в исполнительном комитете УЕФА увеличило бы шансы Казани. "Его отсутствие я считаю большим пробелом. Наличие такого человека в разы увеличило бы шансы выиграть. В 2021 году будут очередные выборы в исполком, поэтому было бы неплохо представить туда кандидата от РФС", - заключил он.

"Казань-Арена" была открыта в 2013 году. Стадион принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. В матче за Суперкубок УЕФА участвуют клубы, победившие по итогам сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы.