Хоккеист Марков заключил с "Локомотивом" контракт до конца сезона

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Защитник Андрей Марков заключил контракт с хоккейным клубом "Локомотив" до конца нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ярославского клуба.

Ранее в четверг 40-летний игрок подписал с железнодорожниками пробное соглашение. Пока защитник не провел ни одного матча за команду.

"Марков подписал контракт до конца сезона, он с нами отправляется на выезд", - сказали в пресс-службе.

Последним клубом Маркова был казанский "Ак Барс", соглашение с которым истекло 30 апреля, в прошлом регулярном чемпионате защитник провел за команду 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 шайбы + 12 результативных передач). Всего в КХЛ защитник провел 148 матчей, в которых набрал 58 очков (9+49). Ранее он играл за воскресенский "Химик", московское "Динамо", подмосковный "Витязь", а также за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" (с 2000 по 2017 год). В составе "Динамо" Марков дважды стал чемпионом России, а с "Ак Барсом" выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира в 2008 году, также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007).

"Локомотив" проведет игры в гостях с нижегородским "Торпедо", хельсинкским "Йокеритом" и петербургским СКА соответственно 29 и 31 октября, а также 2 ноября. Клуб занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 20 очков в 21 матче.