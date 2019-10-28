Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеист Марков заключил с "Локомотивом" контракт до конца сезона

Пока защитник не провел ни одного матча за команду
Андрей Марков AP Photo/Joel Auerbach
Описание
Андрей Марков
© AP Photo/Joel Auerbach

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Защитник Андрей Марков заключил контракт с хоккейным клубом "Локомотив" до конца нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ярославского клуба.

Ранее в четверг 40-летний игрок подписал с железнодорожниками пробное соглашение. Пока защитник не провел ни одного матча за команду.

"Марков подписал контракт до конца сезона, он с нами отправляется на выезд", - сказали в пресс-службе.

Последним клубом Маркова был казанский "Ак Барс", соглашение с которым истекло 30 апреля, в прошлом регулярном чемпионате защитник провел за команду 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 шайбы + 12 результативных передач). Всего в КХЛ защитник провел 148 матчей, в которых набрал 58 очков (9+49). Ранее он играл за воскресенский "Химик", московское "Динамо", подмосковный "Витязь", а также за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" (с 2000 по 2017 год). В составе "Динамо" Марков дважды стал чемпионом России, а с "Ак Барсом" выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира в 2008 году, также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007).

"Локомотив" проведет игры в гостях с нижегородским "Торпедо", хельсинкским "Йокеритом" и петербургским СКА соответственно 29 и 31 октября, а также 2 ноября. Клуб занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 20 очков в 21 матче.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Кошечкин, Мерфи и Яшкин признаны лучшими игроками недели в КХЛ
Лучшим новичком стал голкипер ярославского "Локомотива" Даниил Исаев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС