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Допинг в спорте

CAS дисквалифицировал легкоатлеток Гущину и Назарову после перепроверки проб ОИ-2012

На Играх в Лондоне спортсменки не завоевали наград
Анна Назарова EPA/KERIM OKTEN
Описание
Анна Назарова
© EPA/KERIM OKTEN

ТАСС, 28 октября. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских легкоатлеток Наталью Гущину и Анну Назарову после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

36-летняя Гущина, специализирующаяся в беге на короткие дистанции (100 м, 200 м и 400 м), дисквалифицирована на четыре года с момента временного отстранения (27 марта 2017 года), все результаты спортсменки в период с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2014 года аннулированы. Гущина получила дисквалификацию после повторной проверки проб, взятых на чемпионате мира 2011 года в южнокорейском Тэгу и Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. Она принимала туринабол на чемпионате мира в Тэгу и на Олимпийских играх 2012 года.

33-летняя прыгунья в длину Назарова (после замужества взяла фамилию Кляшторная) дисквалифицирована на два года с момента временного отстранения (17 мая 2017 года). Таким образом, срок ее дисквалификации уже истек. Все результаты спортсменки аннулированы в период с 8 августа 2012 года по 31 августа 2014 года. Россиянка дисквалифицирована после повторной проверки проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года, она принимала туринабол.

Гущина является чемпионкой мира 2008 года в помещении (эстафета 4 по 400 м), победительницей чемпионата Европы 2006 года (эстафета 4 по 100 м) и серебряным призером того же турнира на дистанции 200 м. Назарова (Кляшторная) стала чемпионкой Универсиады 2011 года и победительницей чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет (2007).

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Допинг
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