Новожеев: Сахалин является идеальным местом для подготовки кайтсерферов к ОИ-2024

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сахалин является идеальным местом для тренировок кайтсерферов, в том числе к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом ТАСС заявил четырехкратный чемпион России по кайтсерфингу Евгений Новожеев.

Кайтсерфинг будет представлен в программе летних Олимпийских игр 2024 года.

"Наш вид спорта стал олимпийским - это здорово, пусть, правда, не фристайл, а гонки. От каждой страны [на Олимпиаде] будет выступать мужчина и женщина. Сейчас проходят согласования, как будет проходить отбор - скорее всего, будут лицензии, - сказал Новожеев. - Конкуренция в нашем виде высокая, но перспективы у страны очень хорошие. Уже сейчас наши молодые спортсмены показывают хорошие результаты, берут призы и, пожалуй, даже являются флагманами в мире".

"Говоря о подготовке, отмечу, что Сахалин - идеальное место для тренировок, а Анапа - Мекка российского кайтбординга", - добавил собеседник ТАСС.

Новожеев в конце октября совершил сольный переход на кайтборде через пролив Лаперуза. Переход на кайтборде занял у спортсмена 2 часа 56 минут. Стартовал Новожеев с мыса Крильон (самая южная точка острова Сахалин) и, преодолев 53 километра, финишировал у японского берега под Вакканаем (порт на острове Хоккайдо, Япония). В 2011 году таким же образом Новожеев преодолел Берингов пролив.

"Я перестал соревноваться в кайтинге. Выбрал для себя другое направление: преодоление, открытие новых мест и путешествия. Мне нравится", - добавил Новожеев.