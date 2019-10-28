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КХЛ

Кошечкин, Мерфи и Яшкин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Лучшим новичком стал голкипер ярославского "Локомотива" Даниил Исаев

ТАСС, 28 октября. Чешский игрок московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан лучшим нападающим прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

26-летний Яшкин вместе с командой одержал две гостевые победы в двух матчах, набрал 6 очков (2 шайбы + 4 голевых передачи), что является лучшим результатом недели. Нападающий в каждом матче набирал очки, на его счету четыре результативные передачи в матче против хабаровского "Амура" (5:1), а также две заброшенные шайбы во встрече с владивостокским "Адмиралом" (4:1). Яшкин не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4".

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Лучшим голкипером признан вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин, который одержал "сухую" победу в гостевом матче против екатеринбургского "Автомобилиста" (3:0) и помог команде выиграть во встрече против новосибирской "Сибири" (3:2 ОТ). Голкипер отразил 96,94% бросков, а его безголевая серия продлилась 242 минуты 34 секунды, что стало пятым результатом в истории КХЛ.

Лучшим защитником недели признан игрок китайского "Куньлуня" Тревор Мерфи, который вместе с командой одержал три победы в трех матчах, набрал в них 3 очка (2+1). Мерфи не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+2".

Лучшим новичком стал 19-летний голкипер ярославского "Локомотива" Даниил Исаев, который выиграл с командой два матча в овертаймах. Исаев отразил 92,5 % бросков при коэффициенте надежности 1,83.

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