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Летние паралимпийские виды спорта

Главы МПК и ПКР обсудили выполнение поствосстановительных критериев

Встреча прошла в рамках генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бонне
Глава ПКР Владимир Лукин, глава МПК Эндрю Парсонс и первый вице-президент ПКР Павел Рожков Пресс-служба ПКР
Описание
Глава ПКР Владимир Лукин, глава МПК Эндрю Парсонс и первый вице-президент ПКР Павел Рожков
© Пресс-служба ПКР

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин и первый вице-президент ПКР Павел Рожков обсудили выполнение российской стороной поствосстановительных критериев МПК. Об этом ТАСС в телефонной беседе сообщил Рожков.

Встреча прошла в рамках генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бонне (Германия).

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Сборная России не принимала участия в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В августе 2016 года ПКР был лишен членства в МПК на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство ПКР было восстановлено в марте 2019 года, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер.

"На встрече обсуждались подготовка к этапу Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения в феврале 2020 года в Южно-Сахалинске, визит Парсонса в Россию на этот турнир, - сообщил Рожков. - Отдельное внимание уделили вопросам выполнения ПКР поствосстановительных критериев МПК, участия сборных команд России в квалификационных соревнованиях, подготовки и участия сборной команды России в Паралимпийских играх 2020 и 2022 гг.".

В ходе встречи руководители ПКР поздравили Парсонса с 30-летием МПК и его двухлетним периодом руководства организацией.

Ранее в ходе генассамблеи Парсонс представил отчет о работе на посту главы МПК. В ходе доклада он остановился на восстановлении членства ПКР, отметив, что российский комитет находится в постоянном контакте и тесном, конструктивном сотрудничестве с МПК по всем вопросам.

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Летние паралимпийские виды спорта
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