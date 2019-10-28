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Летние паралимпийские виды спорта

Паралимпийский комитет России заключил соглашение о партнерстве с Toyota Motor

Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) и корпорация Toyota Motor по рекомендации Международного паралимпийского комитета (МПК) подписали соглашение о партнерстве, призванное содействовать развитию паралимпийского спорта в России. Подписание соглашения прошло в рамках генеральной ассамблеи МПК в Бонне, сообщил ТАСС первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

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Со стороны ПКР документ подписал Рожков, со стороны МПК - исполнительный директор Майк Петерс, действующий от лица Toyota Motor на основании Всемирного паралимпийского соглашения между организациями.

"Соглашение направлено на популяризацию развития паралимпийского спорта в России и будет действовать до 31 декабря 2024 года. Сотрудничество ПКР и Toyota Motor было рекомендовано нам Международным паралимпийским комитетом, соглашение с таким международным партнером действительно очень важно для нас", - сообщил Павел Рожков.

Теги
Летние паралимпийские виды спорта
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