Паралимпийский комитет России заключил соглашение о партнерстве с Toyota Motor

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) и корпорация Toyota Motor по рекомендации Международного паралимпийского комитета (МПК) подписали соглашение о партнерстве, призванное содействовать развитию паралимпийского спорта в России. Подписание соглашения прошло в рамках генеральной ассамблеи МПК в Бонне, сообщил ТАСС первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Со стороны ПКР документ подписал Рожков, со стороны МПК - исполнительный директор Майк Петерс, действующий от лица Toyota Motor на основании Всемирного паралимпийского соглашения между организациями.

"Соглашение направлено на популяризацию развития паралимпийского спорта в России и будет действовать до 31 декабря 2024 года. Сотрудничество ПКР и Toyota Motor было рекомендовано нам Международным паралимпийским комитетом, соглашение с таким международным партнером действительно очень важно для нас", - сообщил Павел Рожков.